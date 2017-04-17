ABD'den Kuzey Kore Açıklaması: Sabrımız Tükendi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 10 günlük Güney Asya turunun ilk durağı olan Güney Kore'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kuzey Kore ile ilgili stratejik sabrı tükenmiştir" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 10 günlük Güney Asya turunun ilk durağı olan Güney Kore'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kuzey Kore ile ilgili stratejik sabrı tükenmiştir" dedi.
Güney Kore medyasına göre, ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı koyma konusunda hazırlıklı olduklarını göstermek için ortak bir hava tatbikatı başlattı. Babası Kore Savaşında görev yapmış olan Pence, Kore savaşında mütarekenin imzalandığı Panmunjom köyünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Stratejik sabır dönemi vardı fakat stratejik sabır dönemi sonu erdi" dedi.
Başkan Yardımcısı Pence, ABD'nin yarımadada görüşmelerle barışı gerçekleştirmek istediğini, ancak masada bütün seçeneklerin bulunduğunu söyledi.
Pence, Güney Kore ile demir kaplı bir ittifakları olduğunu hatırlatarak, ABD'nin Güney Kore'ye desteğini tekrarladı. Pence, ABD'nin müttefiklerinin yanındaki kararlığını Kuzey Kore'nin doğru anlaması gerektiğini söyledi.
Pence, Güney Kore'nin geçici başkanı ile görüştükten sonra, 10 günlük Asya turunda 4 ülkeyi ziyaret edecek.
ABD'nin üst düzey askeri danışmanı Korgeneral HR McMaster, ülkesinin Çin ile bir seri seçenek üzerinde çalışmakta olduğunu söyledi. Siyasi yorumcular, bu ifadenin Kuzey Kore meselesinin çözümü konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin ilk teyidi olarak görüldüğünü kaydetti.
Kuzey Kore'nin en büyük müttefiki olan Çin, daha önce Kuzey Kore'ye bir çağrıda bulunarak bütün füze denemelerini durdurmasını ve meseleye barışçı bir çözüm bulunmasını istemişti.
(İHA)