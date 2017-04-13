ABD'den Kosova Ordusu Konusunda Net Tavır

Kosova ziyaretini gerçekleştirmekte olan ABD'li Senatör John McCain, Kosova Ordusunun kurulması ile ilgili ABD'nin tavrını açıkladı.



Kosova Meclisi milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada senatör McCain, Kosova Güvenlik Kuvvetlerinin (FSK), Kosova Silahlı Kuvvetlerine (FAK) dönüşmesinin anayasa değişikliği yapılarak mümkün olabileceğini vurguladı.



Anayasa değişikliği ile ordunun kurulması kararının, ülke için egemen bir karar olabileceğini kaydeden McCain,"FSK'nin orduya dönüşmesi, anayasada değişiklik yapılarak gerçekleşmeli. Bu karar, yalnızca Kosova halkının alabileceği egemen karar olur"dedi. Ordunun kurulması sürecinin aşamalı ve geniş kapsamlı olması tavsiyesinde bulunan ABD'li senatör John McCain, sürece Kosovalı Sırpların da katılımının sağlanması gerektiği görüşünü savundu.



Senatör McCain, bu dönüşümün Kosova'nın gelişmesine ve askeri yardım almasına katkı sağlayacağını belirtti.



McCain, Priştine'deki temasları çerçevesinde Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ile de bir araya geldi.



Görüşmenin ana gündem maddesini, Balkanlar ile Kosova'daki gelişmeler oluşturdu. ABD'li senatör ülkesinin Kosova'ya desteğinin devam edeceğini açıkladı. Senatör McCain, Sırbistan ile diyalogun devam etmesini de talep etti. - PRİŞTİNE