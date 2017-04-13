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ABD'den İran'a İnsan Hakları İhlali Yaptırımı
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ABD'den İran'a İnsan Hakları İhlali Yaptırımı

Washington yönetimi, Tahran Hapishaneler Kurumunu ve Sohrab Soleimani isimli üst düzey yöneticisini, insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldı.

ABD'den İran'a İnsan Hakları İhlali Yaptırımı

Washington yönetimi, Tahran Hapishaneler Kurumunu ve Sohrab Soleimani isimli üst düzey yöneticisini, insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldı

Kaynak: Dunya.com

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