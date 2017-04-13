ABD'den İran'a İnsan Hakları İhlali Yaptırımı
Washington yönetimi, Tahran Hapishaneler Kurumunu ve Sohrab Soleimani isimli üst düzey yöneticisini, insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldı.
Washington yönetimi, Tahran Hapishaneler Kurumunu ve Sohrab Soleimani isimli üst düzey yöneticisini, insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldı
Kaynak: Dunya.com
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