ABD'den Irak'a 1 Milyar Dolarlık Tahvil Garantisi

Irak hükümetinin, geri ödemesi ABD tarafından garantilenen 1 milyar dolarlık devlet tahvili ihraç ettiği bildirildi.



ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak hükümetinin yüzde 100 ABD garantili 1 milyar dolarlık devlet tahvili çıkardığı duyuruldu.



Uluslararası piyasalara sunulan 5 yıl vadeli Irak devlet tahvillerinin ana para ve faiz dahil geri ödemesinin Irak hükümeti tarafından yapılmazsa ABD tarafından üstlenileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu borç garantisi, ABD'nin Irak hükümetini DAEŞ'e karşı verilen mücadelenin kritik döneminde desteklemeye yönelik güçlü ve kalıcı kararlılığını gösteriyor. Uluslararası Para Fonu tarafından sağlama alınan reform programı çerçevesindeki kapsamlı uluslararası yardım paketinin bir parçası olan bu garanti, Irak'ın vatandaşlarına ihtiyaç duydukları kritik hizmetleri sunması için gerekli olan düşük maliyetli finansmanı sağlayacak; ekonomik ve kurumsal reformlarla uzun vadeli istikrar ve büyümenin temelini oluşturacak."