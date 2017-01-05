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ABD'den İncirlik Açıklaması: Üssün Koalisyona Açılmasını Takdir Ediyoruz

ABD'den İncirlik Açıklaması: Üssün Koalisyona Açılmasını Takdir Ediyoruz

Pentagon, IŞİD karşıtı koalisyona İncirlik Üssü'nün açılmasını takdirle karşıladıklarını, bunu gelecek görüşmelerde Türkiye'ye de ifade edeceklerini söyledi.

ABD'den İncirlik Açıklaması: Üssün Koalisyona Açılmasını Takdir Ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü kullanma izni verilmesini takdirle karşıladıklarını ve Türkiye ile görüşmelerde bu hususun altını çizeceklerini söyledi.

"DEVAM ETTİRİLMESİNİ İSTERİZ"

Sözcü Peter Cook, "İncirlik'ten operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun devam etmesini isteriz" açıklamasını yaptı.

El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin Türkiye'de yarattığı rahatsızlık üzerine, İncirlik Üssü'nün koalisyona kapatılması yönünde tartışmalar başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üssün kapatılıp kapatılmayacağıyla ilgili açıklamasında, "Bu hak her zaman elimizde. Şartlar değerlendirilir, ondan sonra karar verilir. Şu anda aciliyet şeklinde bir değerlendirme yok" demişti.

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