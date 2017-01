ABD'den Incirlik Açıklaması

ABD'den İncirlik açıklaması



Nafiz ALBAYRAK NEW YORK (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, İncirlik Üssü'nün ABD ve koalisyon güçleri için, IŞİD ile mücadelede büyük öneme sahip olduğunu söyledi.



Cook, Pentagon'da düzenlediği günlük basın toplantısında, kendisine yöneltilen 'Türkler İncirlik Üssü'nün kullanımına sınırlama getirme ya da kapatma tehdidinde bulunuyorlar. Türkiye'ye ek bir askeri taahhüt verildi mi ya da Türkler herhangi bir yardım istedi mi' sorusuna verdiği yanıtta, 'Bu ABD ile Türkiye arasında süregelmekte olan görüşmelerin odak noktası. Türkiye koalisyon ortağımız, NATO müttefikimiz. Bu görüşmeler hükümetler bağlamında en üst düzeylerde, asker askere yalpan görüşmeler. Ama bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim, Türkiye de, biz de Suriye'de ve başka yerlerde IŞİD'i yok etme isteğini paylaşıyoruz. Al Bab'daki çabalar da IŞİD'e yönelik önemli çabalar. Görüşmeleri sürdürüp girişimlerimizi koordine edeceğiz ki IŞİD'e en büyük baskıyı uygulayabilelim, yalnızca Suriye'de değil, Irak'ta da' dedi.



Cook, ABD'nin Türkiye'ye ek askeri destek vermeye hazır olup olmadığı ile ilgili soruyu da, 'IŞİD'e karşı kampanyada en iyi ve en etkili yolu bulmak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz, bu Al Bab'ı da içeriyor, Türkiye ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz' diye yanıtladı.



Cook, İncirlik Üssü ile ilgili olarak başka bir soruya verdiği yanıtta da, 'İncirlik Üssü'nün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Koalisyona İncirlik'i açtıkları için Türkiye'ye minnetarız. IŞİD karşıtı kampanyamızın önemli bir ayağı ve kullanmayı sürdürebilmeyi umuyoruz' dedi. Cook, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Münbiç ile ilgili sözlerinin anımsatılması üzerine Münbiç'in koalisyon güçleri tarafından IŞİD militanlarından arındırıldığını savundu ve 'Koalisyon ve ABD, IŞİD'e odaklanmaya devam ediyor. Koalisyon IŞİD'in Suriye'nin başka yerlerinde olduğunu düşünüyor' dedi.



