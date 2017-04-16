ABD'den Ilk Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandum unun neticesini takip ettiklerini, sonuçların doğrulanması ve AGİT'in ilk bulgularına ilişkin raporunu yayınlayana kadar kadar yorum yapmayacaklarını açıkladı. Bakanlığın bir sözcüsü Amerika'nın Sesi muhabirinin sorusuna e-posta yoluyla gönderdiği kısa açıklamada, "Türkiye'deki referandum oylamasının neticesini elbette takip ediyoruz. Sonuçların doğrulanması ve AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ilk bulgularına ilişkin raporuna kadar yorum yapmaktan kaçınacağız" ifadesini kullandı.



(İHA)