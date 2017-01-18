ABD'den Çin'e Yatırım Yok

Çin'deki Amerika Ticaret Odası (Amcham) tarafından yapılan araştırmaya göre ABD şirketleri Çin'e yatırım planlarını rafa kaldırıyorlar.

Amcham'ın yıllık araştırmasına göre, Çin'i yatırım yapmayı hedefledikleri ilk 3 ülke arasında gösteren şirketlerin oranı 2009 yılından bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 56'ya indi. Araştırma, her beş şirketten dördünün Çin'de önceden olduklarına göre daha az hoş karşılandıklarını hissettiklerini de gösterdi. Bu, 3 yıl öncesine göre yaklaşık 2 kat artış anlamına geliyor.

26 Ekim-27 Kasım arasında yapılan araştırma, Çin'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin yüzde 80'ini oluşturan 900 şirketi temsil eden 462 katılımcıyla gerçekleştirildi.

İLİŞKİLERDE İYİLEŞME BEKLENMİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 72'si Washingtoh ile Pekin arasında pozitif iliştilerin Çin'de faaliyetlerini büyütmeleri için 'çok' veya 'olağanüstü' önemli olduğunu ifade ettiler. Katılımcıların sadece yüzde 17'si ABD-Çin iliştilerinde bu yıl iyileşme beklediklerini ifade ettiler.