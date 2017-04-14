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ABD'den Çin'e 'Kuzey Kore' Çağrısı
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ABD'den Çin'e 'Kuzey Kore' Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ekonomik gücünü kullanarak Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik programlarını durdurmasını istedi.

ABD'den Çin'e 'Kuzey Kore' Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ekonomik gücünü kullanarak Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik programlarını durdurmasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

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