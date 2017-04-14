ABD'den Çin'e 'Kuzey Kore' Çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ekonomik gücünü kullanarak Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik programlarını durdurmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ekonomik gücünü kullanarak Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik programlarını durdurmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com
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