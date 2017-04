ABD'den Bmgk'ye Rusya'ya Baskı Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Suriye'deki insani durum ve yardım ulaştırma çalışmalarının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) oturum, yine ABD ve Rusya'nın karşılıklı eleştiri ve suçlamalarına sahne oldu.



BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, BMGK düzenlenen Suriye'deki insani durum konulu toplantıda üyelere sunum yaptı.



Suriye'de tarafların siviller, hastaneler ve altyapıyı kasıtlı olarak hedef almayı sürdürdüğünü belirten O'Brien, insani yardım girişlerine yönelik engellemelerden de yakındı.



"İnsani yardım girişine her köşe başında ayrı engel çıkarılıyor." diyen O'Brien, tarafların yardımların girmesini bürokratik olarak engellemeye ya da yardımların ulaşacağı grupları belirlemeye çalıştığını, bunun da insani yardım prensiplerine aykırı olduğunu söyledi.



O'Brien, "Suriye hükümetinin bürokratik erteleme taktikleriyle insani yardımların girişini her köşe başında ayrı bahanelerle engellemesi, sivillerin anlatılmaz acılar çekmesine neden oluyor." dedi.



O'Brien, kuşatma altında yaşayanların sayısının 620 bine indiğini ancak bunun nedeninin zorunlu tahliyeler olduğunu da belirterek bu kişilerin de evsiz kaldığını ve yardıma muhtaç durumda olduğunu aktardı.



BMGK'ye sivil halkın korunması için eyleme geçme çağrısını yineleyen O'Brien, Suriye'deki tüm gruplar ve rejimden de bürokratik engelleme taktiklerini bırakarak yardımların girişine izin vermelerini istedi.



"Her 2 Suriyeliden 1'i öldü ya da yerinden edildi"



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise her 2 Suriyeliden 1'inin öldüğünü ya da yerinden edildiği ifade etti.



Rejiminin açlığa mahkum etmeyi savaş taktiği olarak kullandığına dikkati çeken Rycroft, 1,5 milyon kişinin kuşatma altında ve ulaşılması zor bölgelerde yaşadığını söyledi.



Rycroft, Doğu Guta'daki 420 bin sivilin durumundan endişe duyduğunu da dile getirerek Rusya'ya insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi için rejime baskı yapması çağrısında bulundu.



- "Rusya'ya baskı yapılmalı"



Rusya'nın BM Daimi Temsilci yardımcılarından Petr Iliichev ise batılı ülkelerin Suriye rejimine yönelik eleştirilerinin krizin çözülmesine yararı olmayacağını söyledi.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rus temsilcinin sözlerine şu yanıtı verdi:



"İnsani yardımları engelleyen Suriye rejimini koruyan ülke kim? Birçoğunuz Suriye rejimine baskı yapılmasını söyledi ama Rusya'ya baskı yapmamız gerek çünkü Rusya, rejimin suçların üstünü örtmeye çalışıyor, insani yardımların engellenmesine izin veriyor, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan birine sahip çıkıyor, veto etmeye devam ediyor ve Esed de bu suçları işlemeye devam ediyor çünkü Rusya'nın arkasında olduğunu biliyor. Bütün gözler Rusya'ya çevrilmeli ve Rusya'ya baskı yapılmalı."



Rus temsilcisi Iliichev ise tekrar söz aldı ve "Rusya, Türkiye ve İran ateşkesin sürdürülmesi için ağırlığını ortaya koyuyor. Siz ve batılı müttefikleriniz Suriye'de durumun iyileştirilmesi için ne yaptığınızdan hiç bahsetmiyorsunuz." diyerek Haley'nin eleştirilerine karşılık verdi.