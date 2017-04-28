ABD'den BM Güvenlik Konseyine 'Baskı' Çağrısı

Suriye'deki insani durum ve yardım ulaştırma çalışmalarının görüşüldüğü BM Güvenlik Konseyinde, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley, Rusya'ya Suriye konusunda baskı yapılması gerektiğini söyledi.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley, dün gerçekleşen BM Güvenlik Konseyinde bütün gözleri Rusya'nın üzerine çekti. Rusya'nın istedikleri takdirde Suriye'de yaşananları durdurabilecek tek ülke olduğunu söyleyen Halley "Rusya'ya baskı yapmamız gerekiyor" dedi.



Halley, sözlerine şöyle devam etti:



"Bir şeyler yapılması için bizim sesimizin duyulması gerekir, bu yüzden Rusya veto vermeye devam etse bile Güvenlik Konseyine baskı yapmaya devam edeceğiz. Rusya, Suriye rejimini ve kendi insanlarına karşı kimyasal silah kullanan bir lideri korumaya devam ediyor, insani yardımların engellenmesine izin veriyor."



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcılarından Petr Iliichev, Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için beraber çalıştığını söyledi. "Ne siz ne de batılı müttefikleriniz Suriye'de durumu iyileştirmek için ne yaptığınızla ilgili tek kelime etmiyorsunuz" diyerek Halley'in eleştirilerine karşılık verdi.



Rusya, bugüne kadar ESAD hükümetini korumak için Suriye'ye ilişkin alınan 8 kararı veto etti ve yakın zamanda Suriye'de gerçekleşen kimyasal silah saldırısının meclis tarafından kınanmasına tepki gösterdi. Çin ise Rusya'yı destekledi ve 6 kararı veto etti. - NEW YORK