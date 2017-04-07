ABD'deki Türkler Oy Kullanmaya Devam Ediyor

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ABD'de 1 Nisan'da başlayan oy verme süreci, 7 bölgede kurulan sandıklarda devam ediyor.



Pazar günü akşamına kadar sürecek oy verme işleminde şu ana kadar ABD genelinde 18 bin 685, en yoğun katılımın olduğu New York'taki sandıkta ise 7 bin 489 oy kullanıldığı kaydedildi.



Başkent Washington'daki katılım düzeyinin 2 bin 677 olduğu, Los Angeles'ta 2 bin 447, Boston'da bin 793, Chicago'da bin 622, Houston'da bin 331 ve Miami'de ise bin 326 Türk vatandaşının demokratik hakkını kullanmak üzere sandığa gittiği belirtildi.



Yetkililer, özellikle cumartesi ve pazar günü daha yoğun bir katılımla ABD genelindeki sandığa gitme oranının artacağını beklediklerini dile getirdi.



1 Nisan'da Washington Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oyunu kullanan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'de yaşayan Türklerin istedikleri herhangi bir sandıkta oy verebileceklerini hatırlatıp, seçmenleri halk oylamasına katılmaya davet etmişti. ABD genelinde 100 bin, New York çevresinde ise 40 bin civarında seçmenin yaşadığı belirtiliyor.