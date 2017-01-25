ABD'deki Trump karşıtları Beyaz Saray yakınındaki vince tırmandı



New York, 25 Ocak, (DHA)- ABD'deki Trump karşıtı Greeenpeace üyeleri, çevre politikalarını protesto amacıyla Beyaz Saray yakınlarındaki vince tırmandı. Trump karşıtı protestocular vincin üzerinde 'Resistance' (Direniş) yazılı bir pankart açtı. Trump'ın çevre, toplum, ekonomi alanındaki politikalarını protesto eden Greenpeace üyeleri ABD halkını protestoya davet etti.