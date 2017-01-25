ABD'deki Trump karşıtları Beyaz Saray yakınındaki vince tırmandı
New York, 25 Ocak, (DHA)- ABD'deki Trump karşıtı Greeenpeace üyeleri, çevre politikalarını protesto amacıyla Beyaz Saray yakınlarındaki vince tırmandı. Trump karşıtı protestocular vincin üzerinde 'Resistance' (Direniş) yazılı bir pankart açtı. Trump'ın çevre, toplum, ekonomi alanındaki politikalarını protesto eden Greenpeace üyeleri ABD halkını protestoya davet etti.
ABD'deki Trump Karşıtları Beyaz Saray Yakınındaki Vince Tırmandı
ABD'deki Trump karşıtları Beyaz Saray yakınındaki vince tırmandıNew York, 25 Ocak, (DHA)- ABD'deki Trump karşıtı Greeenpeace üyeleri, çevre politikalarını protesto amacıyla Beyaz Saray yakınlarındaki vince tırmandı.
ABD'deki Trump karşıtları Beyaz Saray yakınındaki vince tırmandı
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