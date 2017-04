ABD'deki Müslümanlar Icna-Mas Fuarı'nda Buluştu

ABD'de yaşayan binlerce Müslüman, Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ile Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ortaklığıyla bu yıl 42'ncisi düzenlenen fuarda bir araya geldi.



Maryland eyaletinde bulunan Baltimore Kongre Merkezi'ndeki fuara ülkenin ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman katıldı.



Ana teması "Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'in Kutsal Mesajı" olarak belirlenen fuarın açılışında konuşan ICNA Başkanı Cavid Sıddıki, organizasyonun Kuzey Amerikalı Müslümanların bir araya gelmesi için çok değerli fırsat olduğunu söyledi.



Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Başkanı Azhar Aziz de ABD'nin zor bir imtihandan geçtiğini ve Müslümanların ortak iradeyle güçlü durmaları gerektiğini belirtti.



"Müslümanlar, zor bir dönemden geçiyor"



ADAMS Center'ın Başkanı İmam Macid de İslamofobinin yükselişte olduğunu, Müslümanların zor dönemden geçtiğini, bu tür etkinliklerin çok değerli buluşmalar olduğunu kaydederek, Amerikalı Müslümanların ümmet bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.



İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik'teki ortak temalara dikkati çeken İmam Macid, Müslümanların farklılıkları kapsayacak yaklaşımla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.



Eski ICNA Başkanı Naim Beig de Amerikalı Müslümanların içinden geçtiği zor döneme dikkati çekerek, Hazreti Muhammed'in mesajlarına her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerektiği söyledi.



ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal de tüm Müslümanları dirayetli ve kararlı durmaya davet ettiği konuşmasında, İslam ve Kur'an'ın en temel çözümleri bünyesinde barındırdığını dile getirdi.



AA muhabirine açıklama yapan Etiyopya asıllı kadın katılımcı, her yıl fuara iştirak ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



New Jersey'den gelen iki çocuk babası Amerikalı Müslüman da kendisini bu tür ortamlarda ümmetin parçası gibi hissettiğini, bunu çocuklarının da yaşaması için bu tür etkinliklere katıldığını vurguladı.



AA stant açtı



Geçen yıl ICNA-MAS Fuarı'na ilk kez katılan Anadolu Ajansı (AA), bu yıl da açtığı stantla çok sayıdaki misafirin ilgi odağı oldu.



15 Temmuz darbe girişimi kitapları ve AA Yıllığı'nın yoğun ilgi gördüğü stantta konuklara kurumun çalışmaları ve Türkiye hakkında bilgi verildi.



AA'nın yanı sıra Amerika Diyanet Merkezi (DCA) ve TÜRKEN Vakfı gibi kurumlar da açtıkları stantlarda hem ürünlerini tanıtma hem de Amerikalı Müslümanlarla bir araya gelme fırsatı buldu.



ICNA, Kuzey Amerika kıtasındaki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1971 yılında kuruldu. ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak için 1993 yılında kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.



Pazar günü sona erecek fuara on binlerce Amerikalı Müslüman'ın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.