ABD'deki Kasırga Can ve Mal Kaybına Yol Açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ve doğu eyaletlerinde etkili olan kasırga sebebiyle en az beş kişi yaşamını yitirdi. Olumsuz hava şartları en çok Teksas, Missouri ve Oklahoma eyaletlerini vurdu. Dallas şehrinin 50 kilometre doğusunda bulunan Canton şehrinde meydana gelen hortumun yerleşim bölgelerine büyük hasar verdiği belirtildi.



Canton Şehri Belediye Başkanı Lou Ann "Elektrik santrallerimiz çalışmıyor. Elektriğimiz kesildi. Hortum sebebiyle üç nakil istasyonu yıkıldı. Ayrıca kırsal bölgelerde birçok ev yıkıldı ya da büyük zarara uğradı" açıklamasını yaptı.



Large area of tornado risk today, higher threat in MS and LA, where storms are currently prompting tornado warnings https: //t.co/3Irax5Nbpf pic.twitter.com/oThki8k0bh— U.S. Tornadoes (@USTornadoes) April 30, 2017



Yetkililer fırtına sonucu meydana gelen sel felaketinin sebebiyle yüzlerce evin boşaltıldığını belirtirken, onlarca kişi de hastaneye kaldırıldı. Bazı bölgelerde metre kare başına 20 santim yağış düştüğü açıklanırken, acil yardım ekiplerinin olası en kötü senaryoya karşı önlem aldığı kaydedildi.



euronews-tr



