ABD Deaş Komutanlarından Alotaibi'yi Terör Listesine Aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ komutanlarından Mubarak Mohammed Alotaibi'yi küresel teröristler listesine dahil etti.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alotaibi'nin ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine tehdit oluşturduğu için bu listeye dahil edildiği bildirildi.



Alotaibi'nin ABD yasalarına konu mal varlığının bloke edildiği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarının da bu kişiyle herhangi bir iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.