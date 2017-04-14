ABD Deaş'ı En Büyük Bombasıyla Vurdu





Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki terör örgütü DEAŞ militanlarının ordunun sahip olduğu en büyük nükleer olmayan bombayla vurulduğunu açıkladı. GBU-43 bombasının MC-130 tipi uçaktan Afganistan'ın Nangarhar eyaletindeki Achin bölgesine bırakıldığı belirtildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer günlük basın brifinginde, "GBU-43 büyük, güçlü ve tam hedefi vurabilen bir silah. DEAŞ militanlarının serbestçe dolaşmak için kullandığı, Amerikalı askeri danışmanları ve Afgan güvenlik güçlerini hedef almalarını kolaylaştıran, tünellerden ve mağaralardan oluşan bir kompleksi hedef aldık" dedi.



Yaklaşık 9 bin 800 kilo ağırlığındaki GBU-43 'tüm bombaların anası' olarak biliyor.



Amerikan Başkanı Donald Trump da Afganistan'ın doğusunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik bombalı saldırının başarılı bir askeri operasyon olduğunu söyledi: "Dünyanın en harika ordusuna sahibiz ve her zamanki gibi bir iş hallettiler. Bu yüzden de onlara tam yetki verdik ve açıkçası bu yüzden son zamanlarda çok başarılı oldular."



GBU-43 bombasının yol açtığı hasar ise henüz bilinmiyor. Bomba Irak Savaşı başlamadan sadece günlerce önce, Mart 2003'te ilk kez test edilmişti.



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Tags: Askeri saldırılar ABD Askeri Afganistan Bombalı saldırı bombasıyla vurdu Amerikan Ordusu DEAŞı Afganistanda savaş büyük Gepost: 14 april 2017