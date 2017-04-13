Abd, Deaş'ı Bombaladı: En Büyük Bombayı Kullandı

ABD, Afganistan'da terör örgütü DEAŞ tünellerini hedeflediği saldırıda nükleer dışındaki en güçlü bombayı kullandı.



Edinilen bilgiye göre ABD, "A GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB)" adlı bombayı yerel saat 07.00'da Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından işletilen bir MC-130 uçağı tarafından Afganistan'a attı. Askeri kaynaklar, hedefin Afganistan'ın Nangarhar eyaletindeki Achin bölgesinde bulunan DEAŞ tünelleri ve militanları olduğunu açıkladı. Saldırının ardından ABD ordusu, 10 ton ağırlığındaki bombanın bölgeye verdiği hasarı denetleme çalışması başlattı.



Bombaların en büyüğü olarak bilinen ve Irak savaşında geliştirilen MOAB, Afganistan'da ilk kez kullanıldı.



(İHA)