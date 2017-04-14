ABD'de Zenginler Fakirlerden 15 Yıl Daha Uzun Yaşıyor

ABD'de yeni yapılan bir araştırma sonucunda zenginlerin fakirlere göre 15 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıktı.



Araştırmacılar Amerika'da sağlık sisteminin bu duruma neden olduğunu düşünüyor.



Dünyanın en pahalı sağlık sistemine sahip olan ülkede fakir vatandaşlar mümkün oldukça hastanelerden uzak durmaya çalışıyor. Araştırmacılar, sağlık hizmetlerinin temel bir insan hakkı olarak tanınmasını ve kar odaklı olmaması gerektiğini savunuyor.



Araştırmada Amerikan sağlık sisteminin eşitsizliği ve kurumsal ırkçılığı nasıl etkilediği ve Erişilebilir Sağlık Hizmeti Yasası'nın (Obamacare) toplum sağlığını nasıl değiştirdiği incelendi. Araştırmanın bulgularına göre, ülkedeki en zengin yüzde 1'lik kesim, en fakir yüzde 1'lik kesime göre 15 yıl daha fazla yaşıyor. Son dönemde arttığı gözlenen bu fark, fakirliğin ölüm için ciddi bir sebep olduğunu ortaya koyuyor.



ABD'de fakir halkın üçte biri, masraflardan korktuğu için hastaneye gitmekten çekiniyor. Bu oran Kanada'da yüzde 7, Birleşik Krallık'ta ise yüzde 1. Sağlık harcamaları gelire oranlandığında da fakir ABD'lilerin zenginlere göre, gelirlerinin neredeyse iki kat daha fazlasını sağlığa harcadığı görülüyor (fakirlerde yüzde 6, zenginlerde yüzde 3,2).



Ayrıca fakir Amerikanların ortalama ömrünün sağlıktaki gelişmelere rağmen düşüş gösterdiği görülüyor. Örneğin araştırmacılar en fakir beşte birlik kesimi izlediğinde, 1930 ila 1960 yılları arasında doğan kadınların ortalama ömrünün, ülkedeki en zengin beşte birlik kesime göre dört yıl daha azaldığını gördü.



Aslında tüm bu sonuçları, artan gelir eşitsizliği kapsamında değerlendirmek gerek. Toplumun en zengin yüzde 1'lik kesimine giden gelir 1970'lerden bu yana iki katına çıktı. Bu durum ABD'yi, Şili, Meksika ve Türkiye'ye göre daha fazla gelir eşitsizliği bulunduran bir ülke haline getiriyor.



Trump Obamacare'i kaldırmak istiyor





ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli seçim vaatlerinden biri olan ve eski Başkan Barack Obama'nın yürürlüğe koyduğu sağlık sigortası 'Obamacare'in kaldırılması. Ancak bu sistemin muadili henüz bulunamadığı için Senato kararı onaylamıyor.



Obamacare'in 900 milyon dolarlık bir tasarruf sağlayacağını belirten Trump, bu konuda hala kararlı olduğunu açıkladı. Ancak Federal Bütçe Komitesi'nin (CRFB) hazırladığı sağlık yasası raporuna göre Obamacare'den vazgeçirilse 18 milyon kişi aniden sigortasız kalabilir.