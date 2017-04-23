ABD'de Zafer Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı ABD Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sezonun ilk galibiyetini aldı.



Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun üçüncü etabı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.



Mücadeleye "pole" pozisyonundan başlayan Marc Marquez, 43.58.770'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi, Marquez'in 3.069 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Repsol Honda'dan İspanyol Dani Pedrosa ise liderin 5.112 saniye arkasında üçüncü oldu.



Sezonun 4. yarışı İspanya Grand Prix'si, 7 Mayıs'ta koşulacak.



Pilotlar klasmanı



ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



1. Valentino Rossi (İtalya) 56 puan



2. Maverick Vinales (İspanya) 50



3. Marc Marquez (İspanya) 38



4. Andrea Dovizioso (İtalya) 30



5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya) 29