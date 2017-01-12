ABD'de Yeni Yılın İlk İdamı Gerçekleşti

ABD'de yeni yılın ilk idamı zehirli iğne ile gerçekleştirildi.

CİNAYET SANIĞI İDAM EDİLDİ

Aralarında 20 dolarlık uyuşturucu yüzünden çıkan tartışma üzerine iki kişiyi öldüren 48 yaşındaki Chiristopher Wilkins, zehirli iğneyle idam edildi.

TEMYİZ ÜÇ SAAT KALA GERİ ÇEVRİLDİ

İdam kararını temyiz eden Wilkins'in avukatı Hilary Sheard, idama üç saat kala temyizin geri çevrildiğini söyledi.

GEÇEN YIL 20 KİŞİ İDAM EDİLDİ

ABD'de 2016 yılında 20 kişi idam edilmişti. Bu rakamın 1980'den bu yana en düşük rakam olduğu belirtiliyor.