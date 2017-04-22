ABD'de Yeni Skandal! Bebekli Kadına Saldırı

Amerika'daki havayolu şirketlerinde son dönemde yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. American Airlines personelinin, kucağında bebeği olan bir yolcuyu ittiği görüntüler sosyal medyada yayıldı... American Airlines'ın San Francisco'dan Dallas'a hareket edecek uçağında bebekli bir kadını ittiği iddia edilen ve olaya tepki gösteren başka bir yolcuyla da tartışan personelin görevden uzaklaştırıldığı...