ABD'de Yemenliler Trump'ı Protesto Etti

NEW New York'tun Yemenli esnafları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerini protesto etmek için Brooklyn Belediye Başkanlığı önünde gösterisi düzenledi.



Khalil Gibran Uluslararası Akademisinin kurucusu Yemenli aktivist Dr. Debbie Almontaser'in öncülüğünde gerçekleşen mitinge yaklaşık bin kişi katıldı.



Brooklyn'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams, mitinge katılanlara hitaben yaptığı konuşmada "Bugün sadece ilçe belediye başkanı değilim. Bugün, Yemenliyim, Iraklıyım, İranlıyım, Sudanlıyım, Libyalıyım, Somaliliyim, Suriyeliyim." ifadelerini kullandı.



"Bugün bizim günümüz. Protesto ve namaz için ve vatansever olduğumuzu göstermek için buradayız. Biz de Amerikalıyız. Bugün iş yerlerinizi kapatarak burada olmanız, tüm Amerika'ya, sizin ve ailenizin Amerikan rüyasının bir parçası olma hakkınız olduğu konusunda çok açık bir mesaj veriyor." diye konuşan Adams, "Hepimiz Müslümanız" ifadesini kullandı.



Mitinge, New York Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito, New York Belediyesi Kamu Avukatı Letitia James, New York Mali İşler Koordinatörü Scott M. Stringer ve Manhattan Belediye Başkanı Gale Brewer de katıldı.



ABD bayrağının yanı sıra Filistin, Yemen, Irak, İran, Libya ve Suriye bayrakları taşıyan göstericiler, "Herkes için özgürlük ve adalet", "Düşmanlık bizi hiçbir zaman büyük yapmaz", "Düşmanlığa hayır, korkuya hayır, yasağa hayır", "ABD herkes için", "Ne istiyorsun? Adalet!, Ne zaman? Şimdi" sloganları attı.



Mitingi düzenleyenlerden Dr. Debbie Almontaser, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bugün buraya Donald Trump'ın ve yönetiminin Amerikalıları bölmesine izin vermeyeceğimizi, din özgürlüğü ve haklarımız için mücadele edeceğimizi söylemek için geldik." ifadelerini kullandı.



Dr. Almontaser, "Birkaç gün gibi çok kısa süre içinde bu kalabalığın toplanmasından dolayı gururluyum. Buraya gelenlerin birçoğu İngilizce bilmiyor veya sınırlı bir İngilizce bilgisine sahip. Haftanın 6 veya 7 gününde tam zamanlı çalışan insanlar. Trump'ın kararnamesinden dolayı bu insanların çoğu ABD dışına seyahat edemiyorlar. Bazılarının aileleri ayrı, ailelerin birleşmesi için bekliyoruz." dedi.



Binlerce kişi akşam namazı için saf tuttu



Mitinge katılan binlerce kişi, daha sonra Brooklyn Belediye Başkanlığı binası önünde cemaatle akşam namazı kıldı.



Mitinge destek veren Amerikalılar da namazı ilgiyle izledi. Göstericiler, namazın ardından olaysız dağıldı.



Trump'ın vatandaşlarının ABD'ye girişini engellediği 7 Müslüman ülke arasında Yemen de bulunuyor.