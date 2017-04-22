ABD'de Volkswagen'e Bir Ceza Daha





Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde bir federal yargıç Alman otomobil devi Volkswagen'e 2.8 milyar Dolar para cezası verdi.



Mahkeme ayrıca Amerikan hükümeti ile Volkswagen arasında Ocak ayında varılan ve 4.3 milyar Dolar ceza ödemeyi ön gören anlaşmayı da onayladı.



Volkswagen'in 2015'te ortaya çıkan emisyon skandalının ardından ABD'de ödeyeceği ceza 23 milyar Dolara ulaştı.



Bu miktarın büyük bir kısmı sayıları 600 bini bulan araç sahiplerine tazminat olarak ödenecek.



Alman şirketin, ABD'de sattığı dizel otomobillerde emisyon verilerini düşük göstermek için yanıltıcı yazılım kullandığı ortaya çıkmıştı.



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Tags: Volkswagene daha Kirlilik Volkswagen ABDde Araba bir ceza Gepost: 22 april 2017