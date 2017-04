ABD'de Vergi Reformu Tasarısı "Çok Yakında" Açıklanacak

NEW ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, hükümetin yeni vergi reformu tasarısını yakında açıklayacağını bildirdi.



Mnuchin, Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Trump yönetiminin yeni vergi reformu yasa tasarısının, "Çok yakında" açıklanacağını belirtti.



"Tasarının ne zaman açıklanacağı" konusunda bilgi vermeyen Mnuchin, düzenlemenin bu yıl sona ermeden ABD Kongresinde kabul edilmesini umduğunu söyledi.



Mnuchin, pazartesi günü Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, söz konusu yasa tasarısının ağustos ayından önce kongreden geçerek Başkan Trump'ın onayına sunulmasını "Gerçekçi" bulmadığını ifade etmişti.



Trump'ın seçim kampanyasının önemli vaatlerinden biri olan vergi reformu yasası için henüz bir adım atılmadığına dikkati çeken uzmanlar, piyasalar, ABD borsası ve Amerikalı şirketlerin bu tasarıya odaklandığını vurguluyor.



Mnuchin'in bugünkü açıklamalarından sonra vergi reformu yasa tasarısı tekrar gündeme gelirken, New York borsasındaki endeksler de ralli yaptı.



Açıklamanın ardından, TSİ 22.00'de Dow Jones Sanayi Endeksi 185,38 puan (yüzde 0,91) artışla 20.589,87 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,88 puan (yüzde 0,81) yükselişle 2.357,05 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 57,18 puan (yüzde 0,98) değer kazanarak 5.920,22 puandan işlem görüyordu.