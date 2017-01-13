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ABD'de Üretici Fiyatları Arttı
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ABD'de Üretici Fiyatları Arttı
13 Ocak 2017 Cuma 17:57
ABD'de üretici fiyatları geçtiğimiz ay yüzde 0.3 ile beklentilere paralel yükseldi.
ABD'de üretici fiyatları geçtiğimiz ay yüzde 0.3 ile beklentilere paralel yükseldi.
Kaynak:
Dunya.com
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