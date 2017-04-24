ABD'de Üniversite Yakınında Yangın

ABD'de Maryland Üniversitesi yakınlarında yapımı süren bir binada çıkan yangın, yetkilileri alarma geçirdi.



ABD'deki College Park'ta Maryland Üniversitesi yakınında bugün bir binada yangın çıktı. Yetkililer, yangının Berwyn House Road'un 4700'üncü bloğunda meydana geldiğini, bloğun yapım aşamasında olduğunu bildirdi. Yetkililer, yangın alarmı seviyesinin 5'e çıkarıldığını ve binanın bir bölümünün boşaltıldığını ifade etti. Yangında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle caddeler trafiğe kapatıldı. - MARYLAND