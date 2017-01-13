ABD'de Üfe Yüzde 0,3 Arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2016 yılının aralık ayında yüzde 0,3 arttı.



ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ÜFE geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi ve beklentiler dahilinde gerçekleşti.



ABD'de ÜFE 2016 kasım ayında yüzde 0,4 artış kaydetmişti.



Yıllık ÜFE de 2016 yılının aralık ayında yüzde 1,6 artış kaydederek beklentileri karşıladı. ABD'de yıllık ÜFE 2016 kasım ayında yüzde 1,3 artmıştı.