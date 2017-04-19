ABD'de Uçak Kazası: 4 Ölü
ABD'nin Florida eyaletinin kuzeyinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 4 kişi öldü.
ABD'nin Florida eyaletinin kuzeyinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 4 kişi öldü.
Kaynak: Dunya.com
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