- ABD'de Türkler ve Ermenilerden karşıt protesto



WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Türkler ve Ermeniler, karşıt gösteri yaptı.

Ermeniler 1915 yılı olaylarının yıldönümü kabul ettikleri 24 Nisan'da ABD'nin başkenti Washington'da toplandı. Türk Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Türkler de, Ermenilerin iddialarını protesto etti. Türk bayraklarıyla toplanan Türk vatandaşları, hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

"İzin ver tarih karar versin", "Ermeni iddiaları temelsizdir" yazılı pankartlar taşıyan Türkler, Ermenilerin iddialarına karşı sloganlar attı.

Gösteriye katılan bir Türk vatandaşı, "Her yıl 24 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da vatanımıza, milletimize, tarihimize sahip çıkarak burada Ermenilerin yalanlarına karşı Washington'da Büyükelçiliğimizin önünde toplandık" dedi.

Gösteriye katılan bir başka vatandaş ise "Bugün burada bu programın olduğunu öğrenince geldik en ön sırada Türkiye düşmanlarına karşı savunmak durumundayız" ifadesini kullandı.

Her sene 24 Nisan'da Ermenilere karşı vatanı savunduklarını kaydeden vatandaşlar, ABD'de oldukları süre boyunca Büyükelçiliğin önünü boş bırakmayacaklarını kaydetti.