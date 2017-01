ABD'de Türk Oyuncunun Yargılandığı Dava

NEW Türk tiyatro oyuncusu ve iş adamı Erdal Kuyumcu'nun, İran'a Türkiye üzerinden füze yapımı, havacılık ve nükleer amaçlı toz madde sattığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Brooklyn'de, ABD Doğu Bölgesi Mahkemesindeki duruşmaya, Erdal Kuyumcu ve avukatı Patrick A. Mullin katıldı. New York'ta yaşayan bir grup Türk ile sanatçı arkadaşları da duruşma salonuna gelerek Kuyumcu'ya destek verdi.



Federal mahkemenin baş hakimi Dora Lizette Irizarry, Kuyumcu'nun duruşmaya Türkçe tercümanla katılmasına itiraz etti. Bu konuda savunma avukat Mullin'e hitaben, Kuyumcu'nun üniversite mezunu ve iyi İngilizce konuşan bir Amerikan vatandaşı olduğunu belirten Irizarry, bu nedenle tercümana gerek olmadığını ve bunun mahkemeyi manipüle etmek anlamına geldiğini öne sürdü.



Baş hakimin Türkçe tercüman itirazı üzerine Mullin, 36 yıllık avukat olduğunu ve buna kendisinin karar verdiğini ifade etti. Mullin'in, müvekkilinin hakkındaki suçlamaları kabul etmesiyle ilgili önceki duruşmada tercüman olmadığı için bazı sözleri doğru anlayamadığını belirtmesinin ardından Irizarry, duruşmanın tercümanla sürdürülmesine onay verdi.



Savcı ise Kuyumcu'nun Türkiye'ye gönderdiği metal tozların başka bir firma aracılığıyla İran'a taşındığı ve bu maddenin askeri amaçlı nükleer teknoloji ve havacılık sektöründe kullanıldığı iddiasını yineledi. Daha sonra savcı, Kuyumcu'nun tüm suçlamaları kabul etmesini istedi.



Baş hakim Irizarry, metal tozunun havacılık ve uzay dışındaki başka sanayilerde de kullanabileceğini belirterek, yeni delillere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Savcı, bunun üzerine iki ay ek süre istedi. Irizarry de bu nedenle duruşmanın 5 Nisan tarihine ertelendiğini açıkladı.



Türkiye'nin yanı sıra New York'ta bazı sanat projelerinde yer alan Erdal Kuyumcu, birçok tiyatro oyununda oynadı. Sanat hayatının ardından Global Metallurgy LLC şirketini kurarak iş dünyasına atılan Kuyumcu'nun, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) hakkında hazırladığı dosyaya göre, ABD Hazine Bakanlığından izinsiz Ohio'daki bir firmadan satın aldığı kobalt-nikel metal tozunu Türkiye'de bir firma aracılığıyla İran'a sattığı iddia edilmişti.



Hakkında en az 1 milyon dolar para cezası ve 20 yıl hapis cezası istemiyle New York'ta dava açılan ve tutuklanan Erdal Kuyumcu, iddiaların bazılarını kabul ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Kuyumcu, daha önce, şirketi aracılığıyla Türkiye'den gelen bir siparişi ihraç ettiğini ancak bu ürünün İran'a gönderileceği yönünde bilgisi olmadığını belirtmişti. Bunu sonradan fark ettiğini anlatan Kuyumcu, Türkiye'deki firmayla yaptığı ticareti durduğunu ifade etmişti.



Erdal Kuyumcu, ABD'de havacılık ve uzay sanayi uzmanlarından aldığı bilirkişi raporuyla, İran'da nükleer ve havacılık sektöründe kullanılabileceği iddia edilen metal tozunun bu sektörde tercih edilen bir malzeme olmadığını öne sürmüştü. Metal tozuyla ilgili verilen raporda bu ürünün diğer sanayilerin tercih ettiği bir kaplama malzemesi olduğu kaydedilmişti.