ABD'de Tüketici Kredileri Şubatta Beklentiyi Aştı

ABD'de tüketici kredileri, şubat ayı itibarıyla yıllık yüzde 4,8 artarak beklentileri geride bıraktı.



ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, tüketici kredileri tutarı şubatta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 15,2 milyar dolar (yüzde 4,8) artarak 3 trilyon 792 milyar dolara ulaştı. Veriye ilişkin artış beklentisi 15 milyar dolar olarak belirlenmişti.



Tüketici kredileri tutarındaki artışta kredi kartı ve benzeri devir yapan kredilerin yüzde 3,5; ev, araba ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan kredilerin ise yüzde 5,3 artması etkili oldu.



Raporda, ayrıca ocak ayı tüketici kredilerindeki artışın ise 8,8 milyardan 10,8 milyar dolara revize edildiği bildirildi. Tüketici kredileri ocakta yukarı yönlü revizeye rağmen Nisan 2013'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetmiş oldu.



Analistler, ocakta zayıfladıktan sonra şubatta toparlanan tüketici kredilerinin, kişisel harcamaları destekleyeceğini öngörüyor. ABD'de kişisel tüketim harcamaları yaklaşık 18,5 trilyon dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.