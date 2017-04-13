ABD'de Tüketici Güveni Nisanda Yükseldi

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), nisan ortasında 98'e yükselerek beklentiyi geride bıraktı.





Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre UMICH, nisan ortasında mart sonuna kıyasla 1,1 puan artarak 98 oldu. Piyasaların endekse yönelik beklentisi 96,5'e gerilemesi yönündeydi. Beklentilerin üstünde açıklanan endeksin geçen yılın aynı dönemine oranla 10,1 puan yükselmesi dikkati çekti.





Veriler, ayrıca Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksinin nisan ortasında 115,2'ye çıkarak 2000 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydettiğini ortaya koydu.





Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, farkı siyasi görüşlere sahip tüketicilerin mevcut ekonomik şartlara yönelik değerlendirmelerinin birbirine yakın olmasına karşın geleceğe yönelik beklentilerindeki büyük farklılıkların devam ettiğine işaret etti.





Curtin, "Ekonomik beklentilerin realiteyle uyumlu hale gelmesi için partizanlıktan kaynaklanan farkın kapatılmasında daha fazla ilerlemeye ihtiyaç var" yorumunda bulundu.