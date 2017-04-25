ABD'de Tüketici Güveni Nisanda Sert Düştü

ABD'de Tüketici Güven Endeksi nisan ayında 120,3'e gerileyerek beklentiyi karşılamadı.



Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi nisanda önceki aya kıyasla 4,6 puan azalarak 120,3 oldu. Önceki aylarda rekor seviyeye yükselen tüketici güvenine ilişkin beklenti 122,5 seviyesindeydi.





Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüketici güveni son iki ayda sert yükseldikten sonra nisanda geriledi ancakhala yüksek seviyelerde seyrediyor. Tüketiciler, nisanda mevcut iş koşullarını ve iş gücü piyasasını Mart ayına göre daha az iyimserlikle değerlendirdi" ifadelerini kullandı.





Öte yandan, ABD'de yine bugün açıklanan verilere göre, ülkede 1. el konut satışları martta düşüş beklentisine karşın yüzde 5,8 artarak son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Şubat ayı S&P CaseShiller 20 endeksine göre konut fiyatları yıllık yüzde 5,9 arttı.