ABD'de Tüketici Güveni Beklentinin Altında

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), nisan sonunda 97'ye gerileyerek beklentinin altında kaldı.





Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre UMICH, nisan sonunda ay ortasına oranla 1 puan düşerek 97 oldu. Piyasaların endekse yönelik beklentisi 98'de sabit kalması yönündeydi. Beklentileri karşılamayan endeks mart sonuna kıyasla 0,1 puan yükselmiş oldu.





Veriler, ayrıca Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksinin nisan sonunda 112,7'ye gerileyerek 17 yılın zirvesinden indiğini gösterdi. Söz konusu endeks nisan ortasında 115,2'ye çıkarak 2000 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetmişti.





Bu arada, ABD'de bu sabah açıklanan diğer verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 büyüyerek son 3 yılın en düşük performansını gösterdi. Trump Yönetimi altında açıklanan ilk büyüme verisine yönelik piyasa beklentisi ise yüzde 1,0 artış seviyesindeydi.





New York borsasında endeksler, büyüme verilerinin ardından güne yükselişle başlarken, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri şu sıralar sınırlı düşüşle işlem görüyor.