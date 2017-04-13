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ABD'de Tüketici Güveni Beklentilerin Üzerinde
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ABD'de Tüketici Güveni Beklentilerin Üzerinde

ABD'de tüketici güveni nisan ortasında 98'e yükseldi.

ABD'de Tüketici Güveni Beklentilerin Üzerinde

ABD'de tüketici güveni nisan ortasında 98'e yükseldi. Endekse yönelik piyasa beklentisi 96,5 seviyesindeydi.

Kaynak: Dunya.com

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