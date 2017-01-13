ABD'de Tüketici Güveni Beklentileri Karşılayamadı

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) ocakta 98,1 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri karşılayamadı.



Michigan Üniversitesinin raporuna göre, aralık sonunda 98,2 seviyesinde gerçekleşen UMICH, ocak ayı ortasında 98,1 seviyesinde gerçekleşti. UMICH'ın ocak ayı ortasında 98,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.



Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, rapora göre cari durum koşullarının 0,6 puan artışla 112,5 seviyesine ulaştığını, tüketici beklenti endeksinin ise 0,6 puanlık düşüşle 88,9 seviyesine gerilediğini kaydetti.