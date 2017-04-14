ABD'de Tüfe Yüzde 0,3 Azaldı
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüketici fiyatları mart ayında yüzde 0,3 düştü.
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüketici fiyatları mart ayında yüzde 0,3 düştü.
Kaynak: Dunya.com
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