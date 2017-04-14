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ABD'de Tüfe Yüzde 0,3 Azaldı
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ABD'de Tüfe Yüzde 0,3 Azaldı

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüketici fiyatları mart ayında yüzde 0,3 düştü.

ABD'de Tüfe Yüzde 0,3 Azaldı

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüketici fiyatları mart ayında yüzde 0,3 düştü.

Kaynak: Dunya.com

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