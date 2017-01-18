ABD'de Tüfe Yükselişini 5. Aya Taşıdı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,1 artarak beklentileri karşıladı.





ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Böylece yükselişini beşinci aya taşıyan veriye ilişkin beklenti de yüzde 0,3 artış yönündeydi.





Aralık itibarıyla yıllık TÜFE beklenti paralelinde yüzde 2,1 artarak Haziran 2014'ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.





TÜFE'deki artışın aralıkta devam etmesinde enerji fiyatları ve barınma maliyetinin yükselmesi etkili oldu. Benzin fiyatları yüzde 3 artarken, genel enerji kalemi yüzde 1,5 yükseldi. Ev kirası, otel ve yurt ücreti gibi kalemleri içeren barınma maliyeti ise yüzde 0,3 arttı.





Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, aralıkta beklendiği gibi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.





Analistler, TÜFE'nin üst üste 5 aydır artış kaydetmesinin, Fed'in 2017'de önceki yıllara kıyasla daha hızlı faiz artırmasına olanak sağlayabileceğini belirtiyor.