ABD'de Tüfe Martta Bir Yılın İlk Düşüşünü Kaydetti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 0,3 azalarak bir yılın ilk düşüşünü kaydetti.





ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti martta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 geriledi. Şubat 2016'dan bu yana ilk düşüşünü kaydeden TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi sabit kalması yönündeydi.





Ülkede yıllık TÜFE ise mart itibarıyla yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e indi. Böylece 5 yılın zirvesinden gerileyen yılık TÜFE yönemlik beklenti yüzde 2,6 olarak belirlenmişti.





TÜFE'nin martta bir yılın ilk düşüşünü kaydetmesinde, enerji, otomobil ve giyim fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Rapora göre, şubatta yüzde 3 azalan benzin fiyatları martta yüzde 6,2 daha gerilerken, genel enerji kalemindeki ürünlerin fiyatları yüzde 3,2 düştü.





Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2 oldu. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin beklentiler aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artış seviyesindeydi.





Analistler, enflasyonun şubatta hız kestikten sonra martta sert düşmesini ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 enflasyon hedefine yönelik soru işaretlerini artırdığına işaret ediyor. Bu durumun, Fed'in faiz artırımlarında daha yavaş hareket etmesini savunan yetkililerin elini güçlendireceği öngörülüyor.