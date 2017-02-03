ABD'de Trump Karşıtı Protesto Gösterileri Devam Ediyor - New

- Protesto gösterisinden detaylar

Alanda yapılan açıklamalar

Kılınan namazdan detaylar

Grubun dağılması NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerine karşı ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor.