- Protesto gösterisinden detaylar
Alanda yapılan açıklamalar
Kılınan namazdan detaylar
Grubun dağılması NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerine karşı ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor.
ABD'de Trump Karşıtı Protesto Gösterileri Devam Ediyor - New
- Protesto gösterisinden detaylar Alanda yapılan açıklamalar Kılınan namazdan detaylar Grubun dağılması NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerine karşı ülke genelinde protesto...
- Protesto gösterisinden detaylar