ABD'de Trump Devri Başladı

ABD'nin 45. Başkanı seçilen milyarder iş adamı Donald Trump, yemin ederek göreve başladı.



Donald Trump, Kongre binası önünde düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, bugünden sonra ABD'yi yeni bir vizyonun yöneteceğini söyledi.



Trump, "Bugünden sonra Amerika öncelikli olacak. Amerika yeniden kazanmaya başlayacak" dedi.



"Biz yalnızca yönetim transferi yapmıyoruz. Yönetimi siz halka veriyoruz" diye konuşan Trump, ABD'nin mevcut tüm ittifaklarını güçlendireceklerini ve yeni ittifaklar kuracaklarını belirtti.





Trump bu noktada sözlerini şöyle sürdürdü:



"Medeni dünyayı radikal İslamcı terörizmle mücadele için bir araya getireceğiz. Birlikte, radikal İslamcı terörizmi dünya üzerinden sileceğiz."



Konuşmasında selefi Barack Obama'ya da teşekkür eden Trump, Obama'nın geçiş sürecini mükemmel bir şekilde yönettiğini söyledi.



CANLI: Trump döneminin başladığı gün Washington'da yaşananlar



Trump'tan önce Başkan Yardımcısı Mike Pence de yemin ederek göreve başladı.



Üç eski başkan da törendeydi



Törene görevi devreden Barack Obama'nın yanı sıra eski başkanlardan Jimmy Carter, George W Bush ve Bill Clinton ile seçimi kaybeden Hillary Clinton da katıldı.



Barack Obama ve eşi Michelle Obama, tören öncesi Trump çiftini Beyaz Saray'da ağırladı.



Obama çifti tören sonrası ise askeri bir helikoptere binip Andrews Hava Üssü'ne doğru hareket etti. Çift bir süre California'da tatil yapacak.