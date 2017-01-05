TÜMÜ
Haberler Search
ABD'de Tren Kazası: 103 Yolcu Yaralandı!

ABD'de Tren Kazası: 103 Yolcu Yaralandı!

ABD'nin New York kentinde, yolcu treni bariyerlere çarptı. Kazada 103 yolcu şans eseri hafif şekilde yaralandı.

ABD'de Tren Kazası: 103 Yolcu Yaralandı!

ABD'nin New York kentinde, Long Island-Brooklyn semtleri arasında sefer yapan yolcu treni, Brooklyn Atlantic Terminal'inde bariyerlere çarptı. Paniğe yol açan kazada 103 kişi hafif yaralandı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Rockaway'den hareket eden LIRR (Long Island Rail Road) treni, yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı sabah saatlerinde Brooklyn Atlantic Terminali'nde platformda duramayarak bariyerlere çarptı.

103 YOLCU YARALANDI

Yerel saatle 08:00 sıralarında meydana gelen kazada 103 yolcu değişik yerlerinden hafif yaralandı. Kaza sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bazı hafif yaralılara ilk yardım ekipleri terminalde müdahale etti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Tren Kazası, İlk Yardım, Brooklyn, New York, Amerika, Hastane, Sabah, Kaza, Abd
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads