ABD'de Tren Kazası: 100 Yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 100'den fazla kişi yaralandı.



Yoğun yolcu trafiğinin olduğu sabah 8: 00 sularında Brooklyn durağında meydana gelen kaza sonrası büyük panik yaşandı.



Görgü tanıkları olayı anlatıyor: "Normalden daha hızlı gidiyordu. Çünkü ben her gün bu trenle yolculuk yapıyorum. Tam aklımdan geçtiği sırada olay oldu."; "Biz öndeki vagondaydık. Ben de öne doğru savruldum, bir kişi beni tuttu. O sırada dizimi bir yerlere vurdum. Şimdi bacağımı bükmekte zorlanıyorum."



Terminalde trenin platforma çarpması sonrası çıkan ses ve duman sonucu terör saldırısı paniği yaşandı. Kaza sırasında trende 600'den fazla yolcu bulunuyordu.



