ABD'de Tartışmalı Petrol Boru Hattı Projeleri Trump'ın İmzasıyla Hayata Geçiyor





ABD'de protestolara yol açan tartışmalı petrol boru hattı projeleri Başkan Donald Trump'ın imzasıyla hayata geçiyor.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Keystone XL ve Dakota Access boru hatlarının inşasına yeniden başlanmasını onaylayan başkanlık emrini imzaladığı belirtildi.



Kanada'nın Alberta eyaletinden başlayıp, ABD'nin Nebraska eyaletindeki başka bir boru hattına bağlanması ve oradan Meksika Körfezi'ne aktarılması öngörülen Keystone XL boru hattı projesi 2015 yılında Obama tarafından reddedilmişti.



Kuzey Dakota eyaletinde Standing Rock Siyu yerlileri için kutsal sayılan topraklarda yapılması planlanan petrol boru hattı projesi ise uzun süredir protesto ediliyor.



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