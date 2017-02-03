ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentiyi Aştı

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 227 binle beklentiyi geride bıraktı. İşsizlik oranı ise iş gücüne katılım oranındaki artmasıyla yüzde 4,8'e yükseldi.





ABD Çalışma Bakanlığı'nın ülkenin 45. Başkanı Donald Trump yönetimindeki ilk istihdam raporuna göre, tarım harici sektörler yılın ilk ayında 227 bin kişiye iş imkanı sağladı. Böylece son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 175 bin seviyesindeydi.





Raporda, ayrıca aralık ayına ait tarım dışı istihdamın 156 binden 157 bine ve kasım verisinin ise 204 binden 164 bine revize edildiği bildirildi. Son 3 aylık ortalama istihdam artışı ise Ocak 2017 itibarıyla 183 bine yükseldi.





Rapor, ayrıca ABD'de işsizlik oranının ocakta önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 4,8'e yükseldiğini ortaya koydu. Yüzde 4,7'de sabit kalması beklenen işsizlik oranının artmasında, iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7'den yüzde 62,9'a yükselmesi etkili oldu. Haftalık ortalama çalışma saati 34,4 ile önceki ayki seviyesini korudu.



Diğer taraftan, ABD Merkez Bankası Fed'in enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler ocakta yüzde 0,1 yükselişle yüzde 0,3 artış beklentisini karşılamadı. Aralıkta yüzde 0,4 yükselen saatlik ücretlerin ocakta güçlü istihdam artışına karşın cılız kalmasında baz etkisinin rol oynamış olabileceği öngörüyor.



Analistler, ocakta beklentileri aşan istihdam artışının iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğine işaret ederek, Fed'in şubat ayına ilişkin istihdam verilerinin benzer grafik çizmesi halinde mart ayında faiz artırabileceğini belirtiyor. Şubat ayı istihdam raporu 10 Mart Cuma günü açıklanacak. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin kritik toplantısı ise 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Fed Başkanı Janet Yellen, toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçecek.