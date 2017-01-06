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ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentinin Altında
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ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentinin Altında

ABD'de tarım dışı istihdam 178 bin beklentilerine karşılık 156 binde kaldı.

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentinin Altında

ABD'de tarım dışı istihdam 178 bin beklentilerine karşılık 156 binde kaldı.

Kaynak: Dunya.com

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