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ABD'de Sondaj Kulesi Sayısı Son İki Yılın Zirvesinde
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ABD'de Sondaj Kulesi Sayısı Son İki Yılın Zirvesinde

Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de Sondaj Kulesi Sayısı Son İki Yılın Zirvesinde

Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Kaynak: Dunya.com

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