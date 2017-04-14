ABD'de Sondaj Kulesi Sayısı Son İki Yılın Zirvesinde
Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Kaynak: Dunya.com
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