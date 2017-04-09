ABD'de Vücut Geliştirme Hocasından AVM'ye Silahlı Saldırı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Coral Gables kentinde bulunan Merrick Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

VÜCUT GELİŞTİRME EĞİTMENİ SALDIRDI

Saldırı, AVM içinde bulunan bir merkezinde vücut geliştirme eğitmeni olarak çalışan 33 yaşındaki Abeku Wilson adlı kişi tarafından gerçekleştirildi.

Hafta sonu olması nedeniyle kalabalık olan AVM'de saldırı nedeniyle büyük panik yaşandı, insanlar koşarak kendilerini güvenli bir yere atmak için çabaladı. AVM'ye giriş ve çıkışlar durdurulurken, polis olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRININ ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Saldırıda yaralanan spor merkezi müdürü Janine Ackerman ile başka bir spor eğitmeni olan Mario Hortis, Ryder Travma Merkezi'ne kaldırılırken, Abeku Wilson'ın saldırının ardından intihar ettiği açıklandı.