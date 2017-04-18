ABD'de Silahlı Saldırı Düzenleyen Türk Hücresinde Ölü Bulundu

- ABD'nin Washington eyaletine bağlı Burlington'da, geçtiğimiz yıl bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenleyen ve 5 kişinin ölümüne yol açan Arcan Çetin adlı Türk vatandaşı hücresinde ölü bulundu. Arcan Çetin'in kaldığı cezaevinin bağlı olduğu Skagit Bölge Savcısı, Çetin'in kaldığı hücrede kendisini asarak intihar ettiğini duyurdu.



Arcan Çetin babasına ait Ruger marka, 25 kurşun kapasiteli bir tüfekle Burlington'da AVM'ye düzenlediği saldırıda 4'ü kadın 1'i erkek 5 kişiyi öldürmüş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



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-Arcan Çetin'in görüntüsü - York